Семенова (Егорова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности