Лисицын Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисицын Борис Алексеевич

Лисицын Борис Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1993

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993

Отец: Лисицын Алексей Борисович

Мать: Лисицына-Лосева Елена Олеговна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close