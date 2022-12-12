Степанида Кондратьева
Место рождения
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1851 ст.
Рождение ребёнка
1853 ст.
Отец ребёнка: Комаров Яков Анисимов
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Марья Яковлева
Отец ребёнка: Комаров Яков Анисимов
Рождение ребёнка
11.02.1860 ст.
Дочь: Марья Яковлева
Отец ребёнка: Комаров Яков Анисимов
Рождение ребёнка
11.02.1860 ст.
Дочь: Степанида Яковлева
Отец ребёнка: Комаров Яков Анисимов
Рождение ребёнка
04.08.1861 ст.
Отец ребёнка: Комаров Яков Анисимов
Смерть
Неизвестно