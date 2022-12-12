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Степанида Кондратьева

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.10.1851 ст.

Муж: Комаров Яков Анисимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Комаров Захар Яковлев

Отец ребёнка: Комаров Яков Анисимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Марья Яковлева

Отец ребёнка: Комаров Яков Анисимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.02.1860 ст.

Дочь: Марья Яковлева

Отец ребёнка: Комаров Яков Анисимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.02.1860 ст.

Дочь: Степанида Яковлева

Отец ребёнка: Комаров Яков Анисимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.08.1861 ст.

Сын: Комаров Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Комаров Яков Анисимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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