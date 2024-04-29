Никулин Терентий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никулин Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1930
Сын: Никулин Владимир Терентьевич
Мать ребёнка: Никулина Анастасия Яковлевна
с. Богданово, Богдановский сельсовет, Ржаксинский район, Тамбовская область, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно