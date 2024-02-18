Бондарович Яким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарович Яким

Место рождения

Анаполье, Червенский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Анаполье, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Анаполье, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Бондарович Пётр Якимович

Мать ребёнка: не указана

Анаполье, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.05.1907

Сын: Бондарович Тимофей Якимович

Мать ребёнка: не указана

Анаполье, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Бондарович Николай Якимович

Мать ребёнка: не указана

Анаполье, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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