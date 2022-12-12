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Леньшин Иван Иванович

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Место рождения

Нижнекаменка, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леньшин Иван Яковлевич

Мать: Леньшина Матрена Ивановна

Нижнекаменка, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.12.1958

Сын: Леньшин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Леньшина Мария Васильевна

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Леньшина Мария Васильевна

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леньшина Мария Васильевна

Нижнекаменка, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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