Леньшин Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леньшин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
31.12.1958
Сын: Леньшин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Леньшина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Леньшина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно