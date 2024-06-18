Власов Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Василий

Власов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина (Власова) Просковья

Мать ребёнка: Власов (Новикова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власов (Новикова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власов (Новикова) Ольга

Смерть
Неизвестно

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