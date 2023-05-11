(Надточая) Наталья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Надточая) Наталья Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надточий Степан Федорович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Надточая) Матрона Степановна

Отец ребёнка: Надточий Степан Федорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Надточая) Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Надточий Степан Федорович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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