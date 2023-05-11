(Надточая) Наталья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Надточая) Матрона Степановна
Отец ребёнка: Надточий Степан Федорович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Надточая) Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Надточий Степан Федорович
Смерть
Неизвестно