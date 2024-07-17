Лола Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1960
Дата смерти17.07.2024
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1960
Бракосочетание
14.03.1997
Жена: Лола Елена Николаевна
Рождение ребёнка
05.03.1998
Дочь: Лола Алина Геннадьевна
Мать ребёнка: Лола Елена Николаевна
Рождение ребёнка
05.03.1998
Дочь: Лола Олеся Геннадьевна
Мать ребёнка: Лола Елена Николаевна
Смерть
17.07.2024
Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край