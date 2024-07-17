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Лола Геннадий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1960

Дата смерти

17.07.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1960

Отец: Лола Михаил Иванович

Мать: Лола (Дорошенко) Валентина Григорьевна

Бракосочетание
14.03.1997

Жена: Лола Елена Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1998

Дочь: Лола Алина Геннадьевна

Мать ребёнка: Лола Елена Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1998

Дочь: Лола Олеся Геннадьевна

Мать ребёнка: Лола Елена Николаевна

Смерть
17.07.2024
Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край

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