Проворов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проворов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1934

Дочь: Худякова (Проворова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Проворова (Русакова) Татьяна Петровна

Батово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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