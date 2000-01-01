Вяткина (Лихачёва) Феодосия Ксенофонтовна
Место рождения(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рожденияМежду 1883 и 1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1883 и 1885
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
03.10.1904
Пророко-Ильинская церковь
Работа или профессия
Неизвестно