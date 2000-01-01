Вяткина (Лихачёва) Феодосия Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткина (Лихачёва) Феодосия Ксенофонтовна

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Место рождения

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

Между 1883 и 1885

Пол

Женский

Отец

Между 1847 и 1847 г.р.

Мать

Между 1846 и 1848 г.р.

Муж

Между 1885 и 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1883 и 1885

Отец: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич

Мать: Лихачёва Пелагия Самсоновна

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
03.10.1904

Муж: Вяткин Иван Александрович

Пророко-Ильинская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
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