Аронов Зиновий (Зяма) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аронов Зиновий (Зяма)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аронова Рита Зиновьевна

Мать ребёнка: Мария (Мура) Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аронов Семён Зиновьевич

Мать ребёнка: Мария (Мура) Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария (Мура) Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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