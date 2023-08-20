Синицин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Сидорова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Синицина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синицина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицина Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Синицина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицина Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Синицина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синицина ?
Смерть
Неизвестно