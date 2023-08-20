Синицин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Сидорова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Синицина ?

Ермо-Николаевка, Пителинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицин Иван Егорович

Мать ребёнка: Синицина ?

Ермо-Николаевка, Пителинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицина Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Синицина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицина Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Синицина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицина ?

Смерть
Неизвестно
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