Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

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Место рождения

Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Степан Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Кириллович

Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1752

Сын: Михей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Кириллович

Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Мавра Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Кириллович

Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Кириллович

Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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