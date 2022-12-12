Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Степан Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Михей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Мавра Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно