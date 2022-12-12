Гончаров Николай Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Николай Кириллович

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Место рождения

Чиркино, Ступино, Московская область

Дата рождения

19.12.1902

Дата смерти

13.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Чиркино, Ступино, Московская область
Место жительства
С 1920 по 1932
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Место жительства
С 1932 по 1934
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1934 по 1978
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.12.1978
Москва, город федерального значения Москва
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