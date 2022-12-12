Гончаров Николай Кириллович
Место рождения
Дата рождения19.12.1902
Дата смерти13.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1920 по 1932
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Место жительства
С 1932 по 1934
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1934 по 1978
Смерть
13.12.1978