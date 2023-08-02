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Беляков Евдоким Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Беляков Андрей Иванович

Мать: Белякова Елена Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Аксинья (Ульяния?) Михайловна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Беляков Аврам Евдокимович

Мать ребёнка: Белякова Аксинья (Ульяния?) Михайловна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Беляков Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Белякова Аксинья (Ульяния?) Михайловна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Беляков Антон Евдокимович

Мать ребёнка: Белякова Аксинья (Ульяния?) Михайловна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Беляков Прохор Евдокимович

Мать ребёнка: Белякова Аксинья (Ульяния?) Михайловна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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