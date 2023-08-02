Беляков Евдоким Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Беляков Андрей Иванович
Мать: Белякова Елена Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Беляков Аврам Евдокимович
Мать ребёнка: Белякова Аксинья (Ульяния?) Михайловна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Беляков Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Белякова Аксинья (Ульяния?) Михайловна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Беляков Антон Евдокимович
Мать ребёнка: Белякова Аксинья (Ульяния?) Михайловна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Беляков Прохор Евдокимович
Мать ребёнка: Белякова Аксинья (Ульяния?) Михайловна
Смерть
Неизвестно