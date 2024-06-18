Стрельцова Анна Матвеева Около 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельцова Анна Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.05.1886

Муж: Стрельцов Павел Максимов

Рождение ребёнка
16.09.1891

Сын: Надежда Павлова

Отец ребёнка: Стрельцов Павел Максимов

Рождение ребёнка
1896

Сын: Стрельцов Алексей Павлов

Отец ребёнка: Стрельцов Павел Максимов

Рождение ребёнка
25.04.1905

Дочь: (Стрельцова) Глафира Павлова

Отец ребёнка: Стрельцов Павел Максимов

Рождение ребёнка
25.04.1905

Сын: Стрельцов Василий Павлов

Отец ребёнка: Стрельцов Павел Максимов

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