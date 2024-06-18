Стрельцова Анна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.05.1886
Рождение ребёнка
16.09.1891
Сын: Надежда Павлова
Отец ребёнка: Стрельцов Павел Максимов
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Стрельцов Павел Максимов
Рождение ребёнка
25.04.1905
Дочь: (Стрельцова) Глафира Павлова
Отец ребёнка: Стрельцов Павел Максимов
Рождение ребёнка
25.04.1905
Отец ребёнка: Стрельцов Павел Максимов