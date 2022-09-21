Аляева (Терентьева) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1951
Дата смерти21.09.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1976
Отец ребёнка: Аляев Николай Александрович
Рождение ребёнка
09.05.1979
Дочь: Хакимова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Аляев Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.2022