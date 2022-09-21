Аляева (Терентьева) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляева (Терентьева) Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1951

Дата смерти

21.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1976

Сын: Аляев Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Аляев Николай Александрович

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1979

Дочь: Хакимова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Аляев Николай Александрович

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аляев Николай Александрович

Смерть
21.09.2022
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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