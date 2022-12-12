Кабанова (Никитина) Клавдия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Никитина) Клавдия Тимофеевна

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Место рождения

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.01.1930

Дата смерти

24.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930

Отец: Никитин Тимофей Ананьевич

Мать: Никитина Екатерина Григорьевна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1957

Дочь: Лазарева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Кабанов Николай Дмитриевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1959

Сын: Кабанов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кабанов Николай Дмитриевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов Николай Дмитриевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
24.03.1980
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Умерла от рака желудка
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