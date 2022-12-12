Кабанова (Никитина) Клавдия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1930
Дата смерти24.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930
Рождение ребёнка
18.11.1957
Дочь: Лазарева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Кабанов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.09.1959
Сын: Кабанов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кабанов Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1980
Умерла от рака желудка