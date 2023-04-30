Охват (Беликова) Ксения Алексеевна
Место рожденияд.Покровка Бердянский уезд Таврическая губерния
Дата рождения01.11.1907
Дата смерти01.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1907
д.Покровка Бердянский уезд Таврическая губерния
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Охват Антон Андреевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Комарова Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Охват Антон Андреевич
Рождение ребёнка
08.08.1935
Отец ребёнка: Охват Антон Андреевич
Смерть
01.05.1976
Джалка, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика