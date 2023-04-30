Охват (Беликова) Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охват (Беликова) Ксения Алексеевна

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Место рождения

д.Покровка Бердянский уезд Таврическая губерния

Дата рождения

01.11.1907

Дата смерти

01.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1907

Отец: Биликов Алексей Иванович

Мать: Беликова Акулина Кузьминична

д.Покровка Бердянский уезд Таврическая губерния
Бракосочетание
1923

Муж: Охват Антон Андреевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Охват Алексей Антонович

Отец ребёнка: Охват Антон Андреевич

Русское, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Комарова Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Охват Антон Андреевич

Рождение ребёнка
08.08.1935

Сын: Охват Анатолий Антонович

Отец ребёнка: Охват Антон Андреевич

Русское, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
01.05.1976
Джалка, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
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