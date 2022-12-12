Кузьмиченко Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмиченко Яков

Кузьмиченко Яков

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1935

Сын: Кузьмиченко Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Кузьмиченко Дарья

Новокрасное, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Среда Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Кузьмиченко Дарья

Новокрасное, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмиченко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Кузьмиченко Дарья

Новокрасное, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмиченко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Кузьмиченко Дарья

Новокрасное, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмиченко Дарья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close