Кузьмиченко Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1935
Сын: Кузьмиченко Борис Яковлевич
Мать ребёнка: Кузьмиченко Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Среда Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Кузьмиченко Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмиченко Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Кузьмиченко Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмиченко Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Кузьмиченко Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмиченко Дарья
Смерть
Неизвестно