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Суворов Козьма Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Суворов Егор Михайлов

Мать: Суворова Авдотья Афанасьева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Суворова Агрипина Казьмина

Мать ребёнка: Бугаева Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Суворов Григорий Казьмин

Мать ребёнка: Бугаева Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Суворова Анна Казьмина

Мать ребёнка: Бугаева Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Суворова Александра Казьмина

Мать ребёнка: Бугаева Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Суворов Яков Казьмин

Мать ребёнка: Бугаева Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Суворова Акулина Казьмина

Мать ребёнка: Бугаева Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Суворова Парасковья Казьмина

Мать ребёнка: Бугаева Дарья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугаева Дарья Григорьевна

Смерть
1820
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