Суворов Козьма Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Суворов Егор Михайлов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Суворова Агрипина Казьмина
Мать ребёнка: Бугаева Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Бугаева Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Суворова Анна Казьмина
Мать ребёнка: Бугаева Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Суворова Александра Казьмина
Мать ребёнка: Бугаева Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Суворов Яков Казьмин
Мать ребёнка: Бугаева Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Суворова Акулина Казьмина
Мать ребёнка: Бугаева Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Суворова Парасковья Казьмина
Мать ребёнка: Бугаева Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1820