Балхис Амирхан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балхис Амирхан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Низамутдин Фасхутдин

Отец ребёнка: Фасхутдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1836 ст.

Сын: Шарафутдин Фасхутдин

Отец ребёнка: Фасхутдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Бадигульземал Фасхутдин

Отец ребёнка: Фасхутдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Минниземал Фасхутдин

Отец ребёнка: Фасхутдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Миннисафа Фасхутдин

Отец ребёнка: Фасхутдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фасхутдин Токтомыш

1-я жена Фасхутдина
Смерть
Неизвестно
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