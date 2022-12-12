Балхис Амирхан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Низамутдин Фасхутдин
Отец ребёнка: Фасхутдин Токтомыш
Рождение ребёнка
25.03.1836 ст.
Сын: Шарафутдин Фасхутдин
Отец ребёнка: Фасхутдин Токтомыш
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Бадигульземал Фасхутдин
Отец ребёнка: Фасхутдин Токтомыш
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Минниземал Фасхутдин
Отец ребёнка: Фасхутдин Токтомыш
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Миннисафа Фасхутдин
Отец ребёнка: Фасхутдин Токтомыш
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фасхутдин Токтомыш
1-я жена Фасхутдина
Смерть
Неизвестно