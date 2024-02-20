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(Mycielska) Cecylia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Mycielski Franciszek Cyrjak Cyprian

Мать: Mycielska Waleria

Смерть
1942
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