мария николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: николай семенов
Мать: татьяна яковлева
Бракосочетание
1896 ст.
Рождение ребёнка
1897
Сын: Лукин иван григорьев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1905
Сын: Лукин константин григорьев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лукина мария григорьева
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно