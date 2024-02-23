мария николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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мария николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: николай семенов

Мать: татьяна яковлева

Бракосочетание
1896 ст.

Муж: Ларионов григорий лукин

Рождение ребёнка
1897

Сын: Лукин иван григорьев

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1899

Сын: Лукин михаил григорьев

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1905

Сын: Лукин константин григорьев

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лукина мария григорьева

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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