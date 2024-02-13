Лужкова (Воропаева) Анна (Бабушка По Отцу) (Бабушка По Отцу) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лужкова (Воропаева) Анна (Бабушка По Отцу) (Бабушка По Отцу)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Озаренко (Лужкова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Лужков Иван (Дед)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лужков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лужков Иван (Дед)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барковская (Лужкова) Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Лужков Иван (Дед)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова (Лужкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лужков Иван (Дед)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лужков Иван (Дед)

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Лужков Иван (Дед)

Рождение ребёнка
05.03.1898

Сын: Лужков Петр Иванович

Отец ребёнка: Лужков Иван (Дед)

Родился в д. Заречье Тетеренского района Могилевской области
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: По старости

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