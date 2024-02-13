Лужкова (Воропаева) Анна (Бабушка По Отцу) (Бабушка По Отцу)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Озаренко (Лужкова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Лужков Иван (Дед)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лужков Иван (Дед)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барковская (Лужкова) Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Лужков Иван (Дед)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова (Лужкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лужков Иван (Дед)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лужков Иван (Дед)
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Лужков Иван (Дед)
Рождение ребёнка
05.03.1898
Сын: Лужков Петр Иванович
Отец ребёнка: Лужков Иван (Дед)
Родился в д. Заречье Тетеренского района Могилевской области
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: По старости