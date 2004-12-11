Таланкин Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаланкин Виктор Павлович

Таланкин Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2004

Отец: Таланкин Павел Геннадиевич

Мать: Таланкина Светлана Витальевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close