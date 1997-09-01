Железцова Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Железцова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железцов Алексей

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Железцов Алексей

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Смерть
?.09.1997

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