Железцова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Железцов Алексей
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Железцов Алексей
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Смерть
?.09.1997