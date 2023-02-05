Масягин Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масягин Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1918

Дата смерти

15.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1949

Дочь: Пахунова (Масягина) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Масягина (Пахунова) Анна Павловна

Крутец, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
15.06.1980

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