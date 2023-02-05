Масягин Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1918
Дата смерти15.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1949
Дочь: Пахунова (Масягина) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Масягина (Пахунова) Анна Павловна
Крутец, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
15.06.1980