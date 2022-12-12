Боршковский Отец Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1941
Сын: Боршковский Юрий Семенович
Мать ребёнка: Боршковская Полина (Пелагея)
Юрковка, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боршковский Геннадий
Мать ребёнка: Боршковская Полина (Пелагея)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боршковский Виктор
Мать ребёнка: Боршковская Полина (Пелагея)