Боршковский Отец Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршковский Отец Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1941

Сын: Боршковский Юрий Семенович

Мать ребёнка: Боршковская Полина (Пелагея)

Юрковка, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боршковская Полина (Пелагея)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боршковский Геннадий

Мать ребёнка: Боршковская Полина (Пелагея)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боршковский Виктор

Мать ребёнка: Боршковская Полина (Пелагея)

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