Полевой (Кампов) Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1908
Дата смерти12.07.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1908 по 1913
Место жительства
С 1913 по 1941
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1945 по 1981
Смерть
12.07.1981