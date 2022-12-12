Полевой (Кампов) Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полевой (Кампов) Борис Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.03.1908

Дата смерти

12.07.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1908 по 1913
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1913 по 1941
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1945 по 1981
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.07.1981
Москва, город федерального значения Москва
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