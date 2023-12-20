Алевтина Маркеловна
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Чирков Валентин ЯковлевичНеизвестно г.р.
Дети
ВалентиновнаНеизвестно г.р.
ВалентиновнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентиновна
Отец ребёнка: Чирков Валентин Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентиновна
Отец ребёнка: Чирков Валентин Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно