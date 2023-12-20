Алевтина Маркеловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Алевтина Маркеловна

Автор
ЕЛ
Лисовская Е.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Чирков Валентин ЯковлевичНеизвестно г.р.
Дети
ВалентиновнаНеизвестно г.р.
ВалентиновнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентиновна

Отец ребёнка: Чирков Валентин Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентиновна

Отец ребёнка: Чирков Валентин Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Валентин Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно

играла на баяне, музыку и пение вела

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