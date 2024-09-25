Боянова Домна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1753
Сын: Созонов Степан Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1755
Сын: Созонов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Баландина, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно