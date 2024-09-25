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Боянова Домна Михайловна

Место рождения

Успенка, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Успенка, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1753

Сын: Созонов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Успенка, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Созонов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Баландина, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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