Галениус Аксель Августович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1886
Дата смерти16.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1886
Отец: Галениус Август
Мать: (Галениус) Аврора
Бракосочетание
18.03.1907
Рождение ребёнка
19.04.1908
Мать ребёнка: Стальон-Галениус (Статльон) Розалия Ивановна
Бракосочетание
26.05.1920
Рождение ребёнка
20.04.1924
Дочь: (Галениус) Сирка Акселевна
Мать ребёнка: Галениус (Терве) Мария Августовна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Галениус Рудольф Алексеевич
Мать ребёнка: Галениус (Терве) Мария Августовна
Смерть
16.12.1937