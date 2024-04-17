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Галениус Аксель Августович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1886

Дата смерти

16.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1886

Отец: Галениус Август

Мать: (Галениус) Аврора

Бракосочетание
18.03.1907

Жена: Стальон-Галениус (Статльон) Розалия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.04.1908

Сын: Галениус Оскар Акселевич

Мать ребёнка: Стальон-Галениус (Статльон) Розалия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
26.05.1920

Жена: Галениус (Терве) Мария Августовна

Рождение ребёнка
20.04.1924

Дочь: (Галениус) Сирка Акселевна

Мать ребёнка: Галениус (Терве) Мария Августовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1925

Сын: Галениус Рудольф Алексеевич

Мать ребёнка: Галениус (Терве) Мария Августовна

Смерть
16.12.1937

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