Василий Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

16.09.1804

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Тимофей Давидов

Мать: Евдотия Ларионова

Рождение ребёнка
20.08.1798

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Митрофанова

Рождение ребёнка
20.02.1800

Сын: Илья Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Митрофанова

Рождение ребёнка
10.08.1804

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Митрофанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Митрофанова

Смерть
16.09.1804
Причина смерти: утонул
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