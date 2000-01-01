Василий Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти16.09.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Тимофей Давидов
Мать: Евдотия Ларионова
Рождение ребёнка
20.08.1798
Дочь: Васса Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Митрофанова
Рождение ребёнка
20.02.1800
Сын: Илья Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Митрофанова
Рождение ребёнка
10.08.1804
Дочь: Васса Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Митрофанова
Смерть
16.09.1804
Причина смерти: утонул