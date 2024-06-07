Жиров Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1929
Дата смерти20.05.1986
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1961
Дочь: Строкова (Жирова) Галина Владимировна
Мать ребёнка: Жирова (Головань) Лидия Григорьевна
Смерть
20.05.1986