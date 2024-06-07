Жиров Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиров Владимир Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1929

Дата смерти

20.05.1986

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жирова (Головань) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
13.03.1961

Дочь: Строкова (Жирова) Галина Владимировна

Мать ребёнка: Жирова (Головань) Лидия Григорьевна

Смерть
20.05.1986

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