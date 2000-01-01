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(Ильиных) Елена Егоровна
(Ильиных) Елена Егоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1786
Пол
Женский
Отец
Ильиных Егор Ананьевич
Вычислено 1747 г.р.
Мать
(Ильиных) Акулина Ивановна
Вычислено 1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец:
Ильиных Егор Ананьевич
Мать:
Акулина Ивановна
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