(Ильиных) Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Елена Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1747 г.р.

Мать

Вычислено 1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Ильиных Егор Ананьевич

Мать: Акулина Ивановна

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