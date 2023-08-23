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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
1884
Пол
Мужской
Отец
Евсей
1794 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Евсей
Мать: не указана
Смерть
1884
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