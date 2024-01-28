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Чепканаков Егор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

14.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Чепканаков Григорий Трофимович

Мать: Чепканакова (Пыжанкина) Маргарита

Рождение ребёнка
13.07.1949

Сын: Чепконаков Петр Егорович

Мать ребёнка: Чепканакова (Сакошева) Антонида (Платонида) Павловна

Рождение ребёнка
08.04.1952

Дочь: Суразакова (Чепканакова) Римма Егоровна

Мать ребёнка: Чепканакова (Сакошева) Антонида (Платонида) Павловна

Ынырга, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
26.03.1954

Сын: Чепконаков Михаил Егорович

Мать ребёнка: Чепканакова (Сакошева) Антонида (Платонида) Павловна

Рождение ребёнка
05.05.1955

Сын: Чепконаков Николай Егорович

Мать ребёнка: Чепканакова (Сакошева) Антонида (Платонида) Павловна

Ынырга, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
09.11.1958

Сын: Чепконаков Григорий Егорович

Мать ребёнка: Чепканакова (Сакошева) Антонида (Платонида) Павловна

Смерть
14.05.1982
Ынырга, Чойский муниципальный район, Республика Алтай

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