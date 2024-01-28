Чепканаков Егор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти14.05.1982
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
13.07.1949
Мать ребёнка: Чепканакова (Сакошева) Антонида (Платонида) Павловна
Рождение ребёнка
08.04.1952
Дочь: Суразакова (Чепканакова) Римма Егоровна
Мать ребёнка: Чепканакова (Сакошева) Антонида (Платонида) Павловна
Рождение ребёнка
26.03.1954
Рождение ребёнка
05.05.1955
Рождение ребёнка
09.11.1958
Смерть
14.05.1982