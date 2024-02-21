Гладышев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гладышева) Нина Викторовна

Мать ребёнка: Ложкина (Гладышева) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладышева (Травина) Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Ложкина (Гладышева) Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина (Гладышева) Татьяна Андреевна

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