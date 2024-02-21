Гладышев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гладышева) Нина Викторовна
Мать ребёнка: Ложкина (Гладышева) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладышева (Травина) Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Ложкина (Гладышева) Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно