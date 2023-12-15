(Кенько) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кенько ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терешкович) Феодосия Власовна
Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терешкович) Ксения Власовна
Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Дмитрий Власович
Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терешкович) Ольга Власовна
Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Алексей Власович
Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич
Рождение ребёнка
15.11.1897
Сын: Терешкович Филипп Власович
Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич
Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Терешкович) Наталья Власовна
Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич
Смерть
Неизвестно