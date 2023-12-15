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(Кенько) Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кенько ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терешкович) Феодосия Власовна

Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терешкович) Ксения Власовна

Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкович Иван Власович

Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкович Дмитрий Власович

Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терешкович) Ольга Власовна

Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкович Алексей Власович

Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич

Рождение ребёнка
15.11.1897

Сын: Терешкович Филипп Власович

Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Терешкович) Наталья Власовна

Отец ребёнка: Терешкович Влас Агеевич

Смерть
Неизвестно

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