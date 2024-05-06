Кузнецов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колосюк Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.09.2000
Сын: Кузнецов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
08.06.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Владимировна
Месягутово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан