Попов Павел Владимирович
Место рождения
Дата рождения1859 или 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 или 1860
Отец: Попов Владимир Дмитриевич
Мать: Попова Марья
Бракосочетание
11.11.1881
Рождение ребёнка
24.11.1883 ст.
Мать ребёнка: Попова Евдокия Асинкритова
Рождение ребёнка
22.07.1886 ст.
Мать ребёнка: Попова Евдокия Асинкритова
Рождение ребёнка
05.11.1889 ст.
Сын: Попов Иннокентий Павлович
Мать ребёнка: Попова Евдокия Асинкритова
Смерть
Неизвестно