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Попов Павел Владимирович

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Место рождения

Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1859 или 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 или 1860

Отец: Попов Владимир Дмитриевич

Мать: Попова Марья

Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.11.1881

Жена: Попова Евдокия Асинкритова

Рождение ребёнка
24.11.1883 ст.

Сын: Попов Николай Павлович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Асинкритова

Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.07.1886 ст.

Сын: Попов Александр Павлович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Асинкритова

Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.11.1889 ст.

Сын: Попов Иннокентий Павлович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Асинкритова

Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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