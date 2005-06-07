Абрамов Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.2005

Отец: не указан

Мать: Нгуен Диана Тьяновна

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