(Колбасина) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.01.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Лаврентьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно