(Колбасина) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колбасина) Ксения Ивановна

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Место рождения

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.01.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1902

Отец: Колбасин Иван Григорьевич

Мать: Колбасина Екатерина Матвеевна

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Лаврентьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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