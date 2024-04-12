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Казначеев Михаил Макарович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Казначеев Макар Феоктистович

Мать: Казначеева Февронья (Степановна)

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Казначеев Михей Михайлович

Мать ребёнка: Казначеева Наталья Лаврентьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Казначеев (рекрут С 1788) Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Казначеева Наталья Лаврентьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Казначеева Наталья Лаврентьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Казначеев Захар Михайлович

Мать ребёнка: Казначеева Наталья Лаврентьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Казначеева Наталья Лаврентьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Казначеева Наталья Лаврентьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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