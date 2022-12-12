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Дубовик Димитрий Иоаннович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1903

Жена: Дубовик Марина Димитриевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3H-P3G8 | Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
27.05.1904

Сын: Дубовик Иоанн Димитриевич

Мать ребёнка: Дубовик Марина Димитриевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-FX77
Смерть
Неизвестно
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