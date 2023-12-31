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Левшова (Сергеева) Екатерина Викторовна
Левшова (Сергеева) Екатерина Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.?
Пол
Женский
Отец
Сергеев Виктор Дмитриевич
Мать
Сергеева (Коновалова) Эмма Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.?
Отец:
Сергеев Виктор Дмитриевич
Мать:
Сергеева Эмма Петровна
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