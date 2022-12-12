Ивановский Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановский Павел Иванович

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Место рождения

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.11.1898

Дата смерти

29.12.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1912 по 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.12.1939
Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
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