Ивановский Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения15.11.1898
Дата смерти29.12.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912 по 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.12.1939
Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия