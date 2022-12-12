Хасипова-Колокольцова Любовь Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1956
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1956
Отец: Колокольцов Анатолий
Мать: Грибкова Раиса
Рождение ребёнка
07.06.1974
Дочь: Хасипова Ирина Фаизовна
Отец ребёнка: Хасипов Фаиз Алискарович
Рождение ребёнка
04.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хасипов Фаиз Алискарович
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область