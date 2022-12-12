Хасипова-Колокольцова Любовь Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасипова-Колокольцова Любовь Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1956

Отец: Колокольцов Анатолий

Мать: Грибкова Раиса

Рождение ребёнка
07.06.1974

Дочь: Хасипова Ирина Фаизовна

Отец ребёнка: Хасипов Фаиз Алискарович

Рождение ребёнка
04.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасипов Фаиз Алискарович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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